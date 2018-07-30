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Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ilklerin MGK'sında bir başka ilk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak bu toplantıya katılıyor. Daha önceden Genelkurmay Başkanı olarak MGK’ya katılan Hulusi Akar sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak kurula katılıyor.

MGK toplantısının en önemli gündem maddesi ise her zamanki gibi terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
MGK Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli Güvenlik Kurulu Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekonomi hala cokuyor, ne oldu bu yeni sistemin hizla duzeltecegi ulke. Alayi yalanmis
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