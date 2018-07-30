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Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından, yeni yapısıyla Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. 5,5 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı.

Daha önce toplantılarda Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alan Hulusi Akar bu toplantıya Milli Savunma Bakanı olarak katıldı.

TRUMP'IN TEHDİDİ DE MASADAYDI

MGK'nin önemli gündem maddelerinden birinin de ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair sözlerinin olması bekleniyordu. Beklendiği gibi bu konu da MGK'da görüşüldü.

İşte kritik MGK sonrası yapılan açıklama:

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleri ile ele alınmış, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD VE DEAŞ olmak üzere milli birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerne karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.Terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılarak Türkiye'nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

F-35 GÖNDERMESİ

ABD'nin ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayi projelerini milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır.

ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.

MÜNBİÇ MÜTABAKATI

ABD ile Münbiç konusunda sağlanan mutabakatın Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Münbiç'i terk etmesi ile ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandırılacak tedbirler gözden geçirilmiştir.

Suriye'de halen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hale getirilmeisne yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konudaki somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiş Türkiye' nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Milli Güvenlik Kurulu MGK münbiç

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Çok sert bir yanıt olmuş.Bu kadar sert olmamalı
yandın sen amerika sen kimsin ya sen bzim muhattabımızmısın terbiyesiz abd
Eyyy ABD. Sen osmanlı tokatını daha yemedin haddini aşma gün gelir horoz öter.
başlığa bakınca dedim heralde savaş ilan ettik
Amerika'nın Başındaki Bunak, Galiba Türkiye'yi Kapıcı Karısı Görüyor Galiba, Yıllardır PKK'ya Her Türlü Desteği Verdiniz, Yeryüzün'de Terörün Babası Amerika Ve İsrail'dir..!!
eyyt usa ayağını denk al bak sonra fena olur.
tehdit dilini kabul etmiyorlar rahibi pardon casusu ev hapsine alıp koruma ordusu ile koruyorlar inan var mı NEYDİ ŞU ALMAN GAZETECİ BEN SAG KEN ASLA DIŞARI ÇIKAMAZ DİYENLER GAZETECİ GİDERKEN GÜLE GÜLE DEDİ GALİBA BAŞKA İZAHI YOK
Çok sert olmuş :)
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