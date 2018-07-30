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Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ilklerin MGK toplantısı, saat 15.15'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak katıldı. Önceden Genelkurmay Başkanı olarak MGK'ya katılan Hulusi Akar da sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak Kurula katıldı. Geçmiş dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak MGK'ya katılan Orgeneral Yaşar Güler, bu kez Genelkurmay Başkanı olarak yer aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez MGK toplantısına katıldı. Kurul toplantısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da girdi.

MGK'da, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, ABD ile yapılan Menbiç anlaşmasındaki son durum, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair sözlerinin görüşülmesinin beklendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-MGK dan görüntü

ANKARA, (DHA)-

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