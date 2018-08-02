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Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal hazır bulundu.

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