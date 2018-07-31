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Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilecek ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etmesi beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak ilk kez katılacak - Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında bulunacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Şura'da görev yapacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilecek ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı perşembe günü yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura, 2 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katılacak. Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa YAŞ'da görev yapacak.

YAŞ'da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgenerallik rütbesine terfi etmesi bekleniyor.

- Şura'nın yapısındaki değişiklikler

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli Şura toplantısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı dışına taşınmış, Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlanmıştı.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk Şura toplantısı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yapılan düzenlemeyle Şura üyelerinde de değişikliğe gidilmiş, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcılarının yanı sıra Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları Şura üyeleri olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından da Şuranın görev ve yapısına ilişkin değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yapılan değişikliklere göre, Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

YAŞ'ın görevleri ise "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanı'nın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.

Sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceği Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından hayata geçirilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Yüksek Askeri Şûra

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