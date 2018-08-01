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Yeni sistemin ilk YAŞ'ı yarın toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etmesi beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak ilk kez katılacak - Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak - Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla Şura'da görev yapacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yarın yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katılacak.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yapacak.

Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgeneralliğe terfi ettirilmesi bekleniyor.

- Şura'nın yapısındaki değişiklikler

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli Şura toplantısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı dışına taşındı ve Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk Şura toplantısı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da yapıldı.

O dönem Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı da Şura üyeleri olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Şura'nın görev ve yapısına ilişkin değişikliğe gidildi.

Başbakanlık kurumunun olmadığı ve bazı bakanlıkların birleştiği yeni sistemde Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, cumhurbaşkanı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluştu.

Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık etmesi, katılamadığı durumlarda Şura'nın cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında toplanması da kararlaştırıldı.

YAŞ'ın görevleri ise "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanı'nın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.

Sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceği Şura'da alınan kararlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından hayata geçirilecek.

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