"Yeni sistemle güçlü Türkiye hedefine koşar adım gidebileceğiz"

Dönüm noktalarının sonraki uzun yılları, bir anlamda sonrasının yönünü belirleyen anlar olduğunun altını çizen Özlü, "Dolayısıyla o tarihi anlarda üstlenilen sorumluluklar da tarihi olur. İşte Türkiye olarak böylesi bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. 24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden ayıran nokta da budur. 25 Haziran sabahı Türkiye, artık bambaşka bir Türkiye olacaktır. 25 Haziran'da ufku daha açık, görüş menzili daha uzun, iradesi daha sağlam, iş yapabilme hızı çok daha yüksek bir Türkiye'ye uyanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 24 Haziran'da iki seçim yapacağını hatırlatan Özlü, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Eminim ki her iki seçimden de zaferle çıkacağız. 16 yıl boyunca girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran partimiz, bu geleneği bozmayacak. Hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi hem de AK Parti'nin Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, yeni dönem hedeflerimiz için çok önemli. Bunun ne kadar hayati olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Özlü, milletle olan gönül bağlarını her zamankinden daha güçlü tutacaklarını belirterek, el ele verip her iki seçimden de yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inandığını söyledi.

Kastamonu'ya yapılan yatırımlardan bahseden Özlü, şöyle devam etti:

"Son 16 yılda yaptığımız yatırımlarla Kastamonu'nun hızına hız kattık. Son 15 yılda Kastamonu'ya ulaştırma ve haberleşme alanlarında 3,5 milyar lira yatırım yaptık. Kastamonu-Çankırı güzergahında yer alan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtık. 2017 yılında Kastamonu Havaalanına 910 uçak iniş yaptı ve 100 bin yolcu taşındı. Yine aynı şekilde Kastamonu'ya 3,1 milyar lira tutarında orman ve su işleri yatırımı gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz sulama kanallarıyla 160 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kastamonu'da 67 milyon fidanı toprakla buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla, Kastamonu'da 3 bin 250 konut inşa ettik. 2002 yılında sadece 20 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu'yu 126 milyon dolarlık ihracat seviyesine yükselttik. Yaklaşık 3 bin işletmemize 88 milyon lira tutarında kredi hacmi oluşturduk."