"Yeni sistemle güçlü Türkiye hedefine koşar adım gidebileceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeni sistemle 16 yıldır ilmek ilmek örerek yükselttiğimiz güçlü Türkiye hedefine artık koşar adım gitmemizin yolu açılacak." dedi.
Özlü, Kastamonu Belediyesi Grand Moni Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Kastamonu Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, milletvekili adayları Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir'e başarı diledi.
AK Parti'nin 16 yıl boyunca ilmek ilmek örerek Türkiye'yi büyüttüğünü vurgulayan Özlü, "Yeni sistemle 16 yıldır ilmek ilmek örerek yükselttiğimiz güçlü Türkiye hedefine artık koşar adım gitmemizin yolu açılacak." ifadesini kullandı.
Toplumların zaman zaman tarihi anlarla karşılaştığına işaret eden Özlü, bu tür dönüm noktalarının toplumların her zaman karşısına çıkmadığını dile getirdi.
Dönüm noktalarının sonraki uzun yılları, bir anlamda sonrasının yönünü belirleyen anlar olduğunun altını çizen Özlü, "Dolayısıyla o tarihi anlarda üstlenilen sorumluluklar da tarihi olur. İşte Türkiye olarak böylesi bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. 24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden ayıran nokta da budur. 25 Haziran sabahı Türkiye, artık bambaşka bir Türkiye olacaktır. 25 Haziran'da ufku daha açık, görüş menzili daha uzun, iradesi daha sağlam, iş yapabilme hızı çok daha yüksek bir Türkiye'ye uyanacağız." diye konuştu.
Türkiye'nin 24 Haziran'da iki seçim yapacağını hatırlatan Özlü, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Eminim ki her iki seçimden de zaferle çıkacağız. 16 yıl boyunca girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran partimiz, bu geleneği bozmayacak. Hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi hem de AK Parti'nin Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, yeni dönem hedeflerimiz için çok önemli. Bunun ne kadar hayati olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Faruk Özlü, milletle olan gönül bağlarını her zamankinden daha güçlü tutacaklarını belirterek, el ele verip her iki seçimden de yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inandığını söyledi.
Kastamonu'ya yapılan yatırımlardan bahseden Özlü, şöyle devam etti:
"Son 16 yılda yaptığımız yatırımlarla Kastamonu'nun hızına hız kattık. Son 15 yılda Kastamonu'ya ulaştırma ve haberleşme alanlarında 3,5 milyar lira yatırım yaptık. Kastamonu-Çankırı güzergahında yer alan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtık. 2017 yılında Kastamonu Havaalanına 910 uçak iniş yaptı ve 100 bin yolcu taşındı. Yine aynı şekilde Kastamonu'ya 3,1 milyar lira tutarında orman ve su işleri yatırımı gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz sulama kanallarıyla 160 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kastamonu'da 67 milyon fidanı toprakla buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla, Kastamonu'da 3 bin 250 konut inşa ettik. 2002 yılında sadece 20 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu'yu 126 milyon dolarlık ihracat seviyesine yükselttik. Yaklaşık 3 bin işletmemize 88 milyon lira tutarında kredi hacmi oluşturduk."
Ülkenin her tarafına yatırımlar yapıldığını vurgulayan Özlü, "Biz yatırım yaptık, icraat yaptık, proje yaptık fakat muhalefetin derdi sizlerin de izlediği gibi yapmak değil, yıkmak. Sadece yıkmaktan, iptal etmekten, bozmaktan bahsediyorlar. 'Kanal İstanbul'u, yerli otomobili, köprüleri, havaalanlarını, yolları iptal edeceğiz' diyorlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Net olarak söylüyorum. Yaptıklarımızı yıkmalarına milletimiz izin vermeyecek. Biz yine yapacağız, biz yine inşa edeceğiz, biz yine ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.
Bu seçim için her zamankinden daha fazla çalışmaları gerektiğini anlatan Özlü, şunları kaydetti:
"Bu seçim ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından biridir. Onun için işimizi sağlam tutmamız, her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım. Kastamonu yeni sistemin milletimizin onayına sunulduğu referandumda yüzde 64 gibi yüksek bir oranla 'yeni sisteme evet' dedi. İnanıyorum ki 24 Haziran'da Kastamonulu kardeşlerim bu oranın da üzerine çıkacak. Kastamonulular, yeni sistemin iktidarının AK Parti, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olmasında büyük katkı sunacak. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimize Kastamonuluların güçlü şekilde destek olacaklarına şüphem yok."
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