Yeni taktik deşifre oldu!

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, FETÖ’nün yurtdışında kullandığı şirketleri başkasına devredip ismini değiştirdiğini belirtti. Örgütün varlığını koruduğu her ülkede bu yöntemi kullandığını söyleyen Akgün “Satın alan kişiler de eski yöneticileri tekrar görevlerine atayarak faaliyetine devam ediyor” dedi.

Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, kurumun çalışmalarını anlattı. 41 ülkede ofis açtıklarını söyleyen Akgün, 25 ülkedeki okullarda 10 bin civarında öğrencilerinin olduğunu söyledi. FETÖ okullarının Maarif’e devrine ilişkin 1.5 yıl içinde 85 ülke ile temas sağladıklarını belirten Akgün, “Bazı ülkeler okulları ‘Bunlar tehditse o zaman bizim için de tehdittir’ diyerek devletleştirdi, bazıları da Maarif’e devretti. Çoğu Afrika ülkelerinde 15 okulu teslim aldık” dedi.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, FETÖ’nün bulunduğu ülkelerde Türkiye ile ilişkileri zehirlemek için her yolu denediğini kaydeden Birol Akgün, “Örgüt, mevcut yapısı ile kendisini dünyanın hiçbir yerinde sürdürme şansı olmadığını anladı. Şiddete, darbeye bulaşmış, ülkesine ihanet etmiş bir yapının başka ülkelerde de böyle olaylara girişmeyeceğinin garantisi yok. FETÖ gerçeği uluslararası toplum tarafından anlaşılmıştır” diye konuştu.