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Yeni taktik deşifre oldu! Evinize sütçü ya da yumurtacı gelirse dikkat edin

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da yürütülen bir FETÖ soruşturmasında örgütün himmet adı altında para toplamak ve örgüt imamlarının para ödemek için yumurtacı ve sütçü kılıklarında kapıkapı dolaştıkları ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin telefon incelemesinde Candy Crush görünümlü sahte bir oyun programı, Falkon ve Bylock üzerinden haberleşildiği belirlendi.

Yeni taktik deşifre oldu! Evinize sütçü ya da yumurtacı gelirse dikkat edin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasıyla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı örgüt imamların itiraflarıyla yeni bilgilere ulaştı. Sözde örgüt imamı olan bir kişinin itiraflarında, örgütün himmet adı altında para toplamaya devam ettiği tespit edildi. Araştırmalarda FETÖ üyesi esnaflardan toplanan paraların bir kısmını örgütün gizli evlerine bir kısmını ise eşi hapiste olan örgüt üyelerine aktarıldığı belirlendi.

SÜTÇÜ KILIĞINDA HİMMET PARASI TOPLADI

Sözcü'de yer alan habere göre, itiraflarda örgütün para toplama ve dağıtımı farklı kılıklarda yaptığı da ortaya çıktı. İddiaya göre FETÖ’nün Bakırköy ve çevre ilçelerdeki himmet toplama ve dağıtma işini örgütün Osmaniye Büyük Bölge İmamı Ahmet B. yapıyordu. Başakşehir Kayaşehir’de oturan Ahmet B. örgütün talimatıyla yakalanmamak için sahte kimlik kullanıyordu. Dikkat çekmemek için sütçülük yapıyordu. Hergün Kayaşehir’den aldığı sütleri sitelere ve işyerlerine dağıtıyordu. Ancak iddiaya göre Ahmet B.’nin uğradığı adreslerin yüzde 80’i örgüt üyelerine aitti. Polise yakalanmamak için sütçü kılığına bürünen örgüt imamı, himmet adı altında yardım topluyor, bu paraların bir kısmı cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine aktarılıyordu.

yumurta

DOĞAL YUMURTACI

İddiaya göre, örgütün sözde Merter Büyük Bölge Imamı Mürsel A. da sözde himmet toplayıcısı olarak görev yapıyordu. Polis ekipleri Mürsel A.’yı tutuklanan örgütün sözde Güngören Eyalet İmamı Şükrü M.’yi takip ederken fark etti. Şükrü M. ile sürekli telefonla görüştüğü iddia edilen Mürsel A.’nın örgüt üyesi olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler yaptığı çalışmada; Mürsel A.’nın polise yakalanmamak için farklı bir rolde para topladığını tespit etti. Şehir dışından doğal yumurta getirdiğini söyleyen sözde örgüt imamı, gittiği adreslerden para topluyordu. Bu paralar ise örgüt evlerine ve bazı ailelere aktarılıyordu. İşletme mezunu olan ve örgüte ait dernek ve yurtlarda çalışan Mürsel A. iddiaya göre “Belletmen” olarak görev yapıyordu.

270 BİN LİRA BULUNDU

Organize Polisi itiraf, takiplerle belirlenen sütçü ve yumurtacı konusuyla ilgili detaylı araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, itiraf ve takiple gelen bilgilerin doğru olduğu sonucuna ulaşan polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Adapazarı’nda düzenlenen baskınlarda Ahmet B. ve Mürsel A. gözaltına alındı. Ahmet B.’nin evinde yapılan aramalarda 270 bin lira tutarında döviz bulundu.

FARKLI İLETİŞİM PROGRAMLARI

Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Her iki şüphelinin de dijital incelemesi yapıldı. İddiaya göre şüphelilerden Ahmet B.’nin telefonunda örgütün gizli yazışma programı Bylock ve Falkon olduğu tespit edildi. Uzmanlar telefondaki sahte Cany Crush oyunu üzerinden de örgüt üyeleri ile görüşüldüğünü ortaya çıkardı. Mürsel A.’nın ise Bank Asya’ya örgütün ‘Para yatıran’ talimatı sonrasında yaklaşık 110 bin lira yatırdığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen her iki şüpheli de emniyetteki işlemerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Himmet parası ByLock falkon

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