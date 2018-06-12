Yeni taktik deşifre oldu! Evinize sütçü ya da yumurtacı gelirse dikkat edin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasıyla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı örgüt imamların itiraflarıyla yeni bilgilere ulaştı. Sözde örgüt imamı olan bir kişinin itiraflarında, örgütün himmet adı altında para toplamaya devam ettiği tespit edildi. Araştırmalarda FETÖ üyesi esnaflardan toplanan paraların bir kısmını örgütün gizli evlerine bir kısmını ise eşi hapiste olan örgüt üyelerine aktarıldığı belirlendi.

SÜTÇÜ KILIĞINDA HİMMET PARASI TOPLADI



Sözcü'de yer alan habere göre, itiraflarda örgütün para toplama ve dağıtımı farklı kılıklarda yaptığı da ortaya çıktı. İddiaya göre FETÖ’nün Bakırköy ve çevre ilçelerdeki himmet toplama ve dağıtma işini örgütün Osmaniye Büyük Bölge İmamı Ahmet B. yapıyordu. Başakşehir Kayaşehir’de oturan Ahmet B. örgütün talimatıyla yakalanmamak için sahte kimlik kullanıyordu. Dikkat çekmemek için sütçülük yapıyordu. Hergün Kayaşehir’den aldığı sütleri sitelere ve işyerlerine dağıtıyordu. Ancak iddiaya göre Ahmet B.’nin uğradığı adreslerin yüzde 80’i örgüt üyelerine aitti. Polise yakalanmamak için sütçü kılığına bürünen örgüt imamı, himmet adı altında yardım topluyor, bu paraların bir kısmı cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine aktarılıyordu.