ERZİNCAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Hayalimiz yeniden büyük Türkiye. Ne olacak yeni Türkiye'de, herkesin işi, aşı, evi, barkı olacak ve herkes ne mutluyum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber daha güzel günler göreceğiz." dedi.
Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlara yağmur ve çamura rağmen etkinliğe katıldıklarından dolayı teşekkür etti.
Festivalin, Refahiye'nin ve Erzincan ile Türkiye'nin birlik ile beraberliğine katkıda bulunması temennisinde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:
"İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'ye, Erzincan'a çok daha hizmet edilecek, ama bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizin zerrece halel görmemesi lazım. Çünkü bizler nefreti eritmek, sevgiyi yeniden hakim kılmak için yola çıkan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sabredeceğiz çünkü biliyoruz ki sabırsız menzile varılmaz. Hayalimiz yeniden büyük Türkiye. Ne olacak yeni Türkiye'de, herkesin işi, aşı, evi, barkı olacak ve herkes ne mutluyum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber daha güzel günler göreceğiz."
- Recep Akdağ, Anneler Günü'nü kutladı
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise vatanını sevmenin imandan geldiğini belirterek, Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın Refahiye ve Erzincan'a sevgisini örnek aldıklarını ifade etti.
Akdağ, "Bakanlığı döneminde Türkiye'ye duble yollarıyla, havalimanı, tünel ve köprüleriyle çok büyük hizmetler eden Başbakanımız, Başbakanlığında da bunu taçlandırdı ve zirveye ulaştırdı. 15 yıldır Başbakanımızla çalışıyorum, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Kendisinin büyük hizmetlerini gördük, bunun için Erzincanlılar ve Refahiyeliler olarak Başbakanımızla iftihar edebilirsiniz, size helal olsun." diye konuştu.
Akdağ, Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
- "Güzel bir gün göreceğiz, yağmurda ıslanıp beraber yürüyeceğiz"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da festival öncesi gençlerle sohbet ettiğini aktararak, öğrencilerin 21 Mayıs'ta sınava gireceğini ve festivalin sınav öncesi onlara bir moral olacağını bildirdi.
Bak, "Sayın Başbakanım, Erzincan'a yaptığınız bu güzel etkinlik ve doğaya verdiğiniz önem nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çayın, yağmurun başkenti Rize'nin Ayder yaylasından, Erzincan'ın Refahiye Dumanlı yaylasına selam olsun. Sayın Başbakanım, Rize'yi seviyorsunuz, Ayder'e geldiniz, biz de Dumanlı'ya geldik. Doğayı sevmek, iç içe olmak güzel. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir gün göreceğiz, yağmurda ıslanıp beraber yürüyeceğiz. Ülkemizi, sizleri, can Erzincan'ı seviyoruz ve ayaklarının altında cennet olan annelerimizi seviyoruz." ifadesini kullandı.
Anneler Günü'nü de kutlayan Bak, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Festivale yağışlı havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.
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