ERZİNCAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Hayalimiz yeniden büyük Türkiye. Ne olacak yeni Türkiye'de, herkesin işi, aşı, evi, barkı olacak ve herkes ne mutluyum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber daha güzel günler göreceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlara yağmur ve çamura rağmen etkinliğe katıldıklarından dolayı teşekkür etti.

Festivalin, Refahiye'nin ve Erzincan ile Türkiye'nin birlik ile beraberliğine katkıda bulunması temennisinde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'ye, Erzincan'a çok daha hizmet edilecek, ama bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizin zerrece halel görmemesi lazım. Çünkü bizler nefreti eritmek, sevgiyi yeniden hakim kılmak için yola çıkan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sabredeceğiz çünkü biliyoruz ki sabırsız menzile varılmaz. Hayalimiz yeniden büyük Türkiye. Ne olacak yeni Türkiye'de, herkesin işi, aşı, evi, barkı olacak ve herkes ne mutluyum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber daha güzel günler göreceğiz."