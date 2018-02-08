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Yeni Türkü 14 Şubat'ta konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:00 | Son Güncelleme

Yeni Türkü 14 Şubat'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Yeni Türkü grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla buluşacak.

Trump AVM'de 19.00'da başlayacak konser ücretsiz izlenebilecek.

Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından 1977'de kurulan ve 40 yıldır önemli eserlere imza atan topluluk, sevilen şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
konser Müzik sevgililer günü YENİ TÜRKÜ

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