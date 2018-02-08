Yeni Türkü 14 Şubat'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Yeni Türkü grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla buluşacak.
Trump AVM'de 19.00'da başlayacak konser ücretsiz izlenebilecek.
Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından 1977'de kurulan ve 40 yıldır önemli eserlere imza atan topluluk, sevilen şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak.
AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi
Zaman Gazetesi sahibi: Acı çektirdiğimiz herkesten özür diliyorum
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor
Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar
Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç
Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Korkutan açıklama: Bu şehirlerde içme suyu tükeniyor
Kumaştan yapay akciğer yapacak
AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum