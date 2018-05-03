"Yeni Türkü" ve "Duman" Edirne'de konser verdi

EDİRNE (AA) - "Edirne Bahar Şenliği" adı altında düzenlenen konser dizisi kapsamında, "Yeni Türkü" ve "Duman" konser verdi.
Derya Köroğlu'nun solistliğini yaptığı "Yeni Türkü" grubu, bir kır bahçesinde sahne aldı.
Köroğlu ve ekibi, "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Telli Telli", "Aşk Yeniden", "Karanfil", "Olmasa Mektubun", "Yağmurun Elleri" ve "Çember" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser arasında konuşan Köroğlu, Edirne'de konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, konser alanını dolduran müzikseverlere teşekkür etti.
Konseri izleyenler de "Yeni Türkü" grubu şarkılarının sözlerine eşlik etti.
Yeni Türkü'nün ardından solist Kaan Tangöze'nin rock müzik eserler seslendirdiği "Duman" grubu sahneyi aldı.
Grup "Senden Daha Güzel", "Kırmış Kalbini", "Aman Aman", "Köprüaltı", "Yürek", "Sor Bana Pişman mıyım" ve "Melek" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konseri izleyenler grubun şarkılarına eşlik etti.
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