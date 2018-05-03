Yeni üniversiteler kuruluyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz." dedi. TBMM Genel Kurulunda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti milletvekilleri, Kayseri Üniversitesinin adının "Kayseri Alpaslan Türkeş Üniversitesi", Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin iki ayrı önerge verdi. Partisinin önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Kayseri Üniversitesi adıyla bir üniversitesi kuruyorsunuz. O zaman 1975'ten itibaren iki dönem başbakan yardımcılığı da yapmış rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in adını verelim." ifadesini kullandı. - "İnce siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkeş'in, MHP'nin kurucusu ve genel başkanı olduğunu belirterek, Türkeş ismi ile MHP'nin birlikte özdeş olduğunu vurguladı. Akçay, şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz. Bu gayretlerin, siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz. Alparslan Türkeş'in partisini terk edenler, 'Ülkücü bir parti olmayacağız. MHP'nin devamı olmayacağız.' açıklamasını yapanlar, kurdukları partide Başbuğ Türkeş'in adını, üç hilali, bozkurt işaretini yasaklayanlar, konuşmalarında Alparslan Türkeş'e dair herhangi bir atıf bulunmayanlar, parti programlarında milliyetçiliğe yer vermeyenler şimdi Başbuğ Alparslan Türkeş'i istismara yeltenmişlerdir. Alparslan Türkeş'i reddedip, adını anmaktan imtina edenlerin Türkeş'i kullanmaya hakları yoktur."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, Türkiye siyasetinde iz bırakmış, milliyetçi hareketin önderliğini yapmış ve uzun yıllar Türkiye'deki demokratik gelişmeye imza atmış bir siyasi lider olduğunu vurguladı. Turan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ilkeli duruşu ve tutumuyla siyasette derin izler bırakan bir lider olduğunu, 28 Şubat'ta bugün yüzü kızaran birçok partiye, birçok siyasetçiye rağmen dik durarak, milletinin, demokrasinin yanında yer alarak örnek bir duruş sergilediğini, milletin namusunu yere düşürmediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapan kişilerin isimlerinin üniversitelere verilmesinin ilkesel olarak karara bağlandığını anımsatan Turan, her iki önerge konusunda, ileride prensip kararının tekrar gözden geçirilebileceğini kaydetti. Yeniden söz alan Halaçoğlu, MHP Grup Başakanvekili Akçay'a cevap vermeyi gerekli görmediğini belirterek, "Kimin, kimi teklif edip etmeyeceğini kimseye sormak zorunda değiliz. Alparslan Türkeş gibi Türk milliyetçiliğinin sembolü olan ve herkes tarafından benimsenmiş bir kişiliği, bir partiye mal edecek kadar da küçük düşürmüyoruz. Bizim bu konudaki teklifimiz samimidir. Bu konuda samimiyetimizi kimsenin ölçmeye hakkı ve yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ise Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık yapmadan üniversitede ismi olan pek çok kıymetli şahsiyet de bulunduğunu söyledi. Yapılan oylamada, her iki önerge de kabul edilmedi. Tasarının 8. maddesinin görüşmelerinde AK Parti'nin verdiği önerge üzerindeki oylamada karar yeter sayısı bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi 8 Mayıs Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı. - Tasarının bir maddesi daha kabul edildi Tasarının bugünkü görüşmelerinde, 22 ek maddeyi içeren 7. maddesi kabul edildi. Buna göre, öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak. Bu kaynak, vakıf üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak.

Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek. - 4 vakıf üniversitesi kuruluyor 4 yeni vakıf üniversitesi kurulacak. Ankara'da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi, Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfınca İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim hayatına katılacak. Konya'da Teknik Üniversite eğitime başlayacak. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak, yeni olarak İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kurulacak. Kütahya'da açılacak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulları ile yeni fakültelerden oluşacak. -İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi kuruluyor İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik Fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri de olacak. Ayrıca İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner Fakülteleri Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi Anabilim Dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bu eğitim öğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.