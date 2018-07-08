Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni sistem öncesi son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 701 sayılı son dakika KHK ihraç listesinde kimler var, göreve iade edilenler listesi belli oldu mu? Son KHK'da kaç kişi ihraç edildi, kaç kişi göreve iade edildi? Yeni KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi? Emniyet, TSK ihraç listesi, bakanlıklarda ihraç listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar. EMNİYET, KARA, DENİZ, HAVA KUVVETLERİ, BAKANLIKLAR... TÜM İHRAÇLAR İSİM İSİM TAM LİSTE



Bugünkü sayıda yayımlanan KHK’ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bin 949, subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi, 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığından 658, Dışişleri Bakanlığından 50, İçişleri Bakanlığından 31, Milli Savunma Bakanlığından 12 personel ihraç edildi. Yüksek Öğretim Kurumlarından 199'u akademik 52'si idari personel meslekten uzaklaştırıldı. Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan toplam 18 bin 632 personel meslekten ihraç edildi.

KHK İLE KİMLER GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ?



OHAL bitmeden önce çıkan son KHK'da TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından 18 binin üzerinde kişi FETÖ'den ihraç edildi. KUVVET KOMUTANLIKLARI İHRAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN GÖREVE İADE EDİLENLER İSİM İSİM TAM LİSTESİ



Yapılan soruşturmalar neticesinde daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığından 30, Milli Eğitim Bakanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevlerine dönmelerinin önü açıldı.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığında 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi. SON KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

12 DERNEK, 3 GAZETE VE 1 TELEVİZYON KAPATILDI



Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı. Aynı sebeplerden ötürü, İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır'da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi.

Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek. 8 TEMMUZ RESMİ GAZETE SON KHK TAM METNİ



HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/701 Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kamu personeline ilişkin tedbirler



MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fikra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli hey yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. (3) Birinci fikra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sifatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri



MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde Kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fikrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafindan yürütülür.

(2) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde Kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Bu fikraya ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür. Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli



MADDE 3- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (4) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sifatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı personeli



MADDE 4- (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler, ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Rütbesi alınan Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı personeli



MADDE 5- (1) Jandarma Genel Komutanlığından resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, ilişiği kesilen, sözleşmesi feshedilen, istifa eden, müstafi veya çekilmiş sayılan, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilerek Jandarma Genel Komutanlığından çıkarılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümlerine göre, Devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılan subay, astsubay ve uzman jandarma ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilenlerden; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (6) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, pilot lisansları, ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kisiler özel güvenlik sirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişilerden, çeşitli sebeplerle halen kamu konutlarında oturanlar onbeş gün içinde tahliye edilir.

Yurtdışında öğrenim görenler



MADDE 6- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (7) sayılı listede yer alan kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir. Bu kişi hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alinan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fikraları hükümleri uygulanır. Bu kişinin bu kapsamda gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bu kişi söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamaz. Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler



MADDE 7- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (8) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. OHAL SONRASINDA ÇIKARILAN KHK'LAR



OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) yapısı tamamen değişti. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. ŞEHİT YAKINLARI, KAYYUM, MİT, YURT DIŞI OKULLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER



15 Temmuz şehitlerinin yakınları için düzenleme yapıldı. İstemeyen silah altına alınmadı. Milli istihbarat Cumhurbaşkanına bağlandı. FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen yurtdışındaki okulların diploma denklikleri kaldırıldı. FETÖ zanlılarının eşlerinin pasaportları iptal edildi. FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyum atanan bütün şirketler TMSF'ye bağlandı. Doğu ve Güneydoğu’daki pek çok belediyeye kayyum atandı. Denetimli serbestlikte yeni düzenlemeye gidildi. Yani cezası iki yıl veya daha az süre kalan ve iyi hali de göz önüne alınan hükümlülerin 1 yıl daha erken tahliye olması sağlandı.