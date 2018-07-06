Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve en son KHK ile Emniyet teşkilatında görevli müdür, amir, komiser, polis memuru kadrosundan yüzlerce personel ihraç edilecek. 699 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor.
Başbakan Binali Yıldırım, 699 sayılı yeni ve son KHK ile ilgili yaptığı açıklamada "İhraçlar da olacak. Pek çok kuruluştan ihraç var. Ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan olacak" dedi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şimdiye kadar 7 kez uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varmıştı. Bu kapsamda, Meclis’e OHAL’in uzatılması için yeni bir tezkere gelmeyecek.
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