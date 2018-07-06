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Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

19 Temmuz'da sona erecek OHAL öncesi yeni ve en son KHK yayınlanıyor. 699 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatında görevli müdür, amir, komiser, polis memuru kadrosundan yüzlerce personel ihraç edilecek. Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan KHK ile ihraç edilenlerin listesindeki polis ve emniyet mensuplarının isimleri ve illeri bu gece netleşecek.

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve en son KHK ile Emniyet teşkilatında görevli müdür, amir, komiser, polis memuru kadrosundan yüzlerce personel ihraç edilecek. 699 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor.

İHRAÇ EDİLEN POLİS VE EMNİYET PERSONELİ LİSTESİ

Başbakan Binali Yıldırım, 699 sayılı yeni ve son KHK ile ilgili yaptığı açıklamada "İhraçlar da olacak. Pek çok kuruluştan ihraç var. Ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan olacak" dedi.

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EMNİYETTEN İHRAÇ EDİLENLERİN SON LİSTESİ BELLİ OLUYOR

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şimdiye kadar 7 kez uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varmıştı. Bu kapsamda, Meclis’e OHAL’in uzatılması için yeni bir tezkere gelmeyecek.

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