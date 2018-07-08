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Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

İşte 701 nolu KHK ihraç isim listesi...

Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

Son KHK ile birlikte 7 bin 632 kamugörevlisi meslekten ihraç edildi. 8 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yer alan KHK ile birlikte 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. Peki meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler?

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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Vali Yardıcmısı Duran Eryılmaz Görev yeri: Yozgat
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Vali Yardımcısı Kamil Aksoy Görev yeri: Erzincan
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Vali Yardımcısı Sabri Uzun Görev yeri: Karabük
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz Görev yeri: Erzincan
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil Görev yeri: Ağrı
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Kaymakam Erol Korkmaz Görev yeri: Mardin
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Kaymakam İbrahim Halil Şivgan Görev yeri: Ankara
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İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;
Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş Görev yeri: Mardin
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