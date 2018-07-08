İşte 701 nolu KHK ihraç isim listesi...

Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

Son KHK ile birlikte 7 bin 632 kamugörevlisi meslekten ihraç edildi. 8 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yer alan KHK ile birlikte 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. Peki meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler?

1 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

2 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar;

3 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Vali Yardıcmısı Duran Eryılmaz Görev yeri: Yozgat

4 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Vali Yardımcısı Kamil Aksoy Görev yeri: Erzincan

5 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Vali Yardımcısı Sabri Uzun Görev yeri: Karabük

6 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz Görev yeri: Erzincan

7 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil Görev yeri: Ağrı

8 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Kaymakam Erol Korkmaz Görev yeri: Mardin

9 / 10 İhraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar; Kaymakam İbrahim Halil Şivgan Görev yeri: Ankara