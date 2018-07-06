Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! Başbakan Binali Yıldırım son KHK için yaptığı açıklamada "TSK ve emniyetten ihraçlar olacak" dedi. 699 sayılı KHK ile TSK'dan ihraç edilen personellerin isimleri ve illeri bu gece Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak belli olacak.
Yıldırım'ın açıklamasının ardından yayınlanacak KHK ihraç listesinin hangi kurumları kapsayacağı merak konusu oldu. Tüm kurumlardan ihraçların olacağını belirten Başbakan Yıldırım, ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan ihraçların olacağını söyledi. Başbakan Yıldırım'ın son dakika KHK açıklamasının ardından gözler yeni KHK ihraç listesine çevrildi.
24 Haziran seçimlerinin ardından OHAL bitmeden kapsamlı bir KHK çıkarılıyor. Son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından 10 bini aşan Fetullahçı Terör Örgütü ihraçlarının olacağı konuşuluyor.
19 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in son KHK'sı bu gece yayımlanıyor. Son OHAL KHK'sının bu gece itibarıyla yayınlanacağını duyuran Başbakan Yıldırım, TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçlarının olacağını ifade etmişti.
İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!
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