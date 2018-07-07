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Yeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın önceki gün "Son KHK'yı yayımlayacağız" sözü sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Binlerce kişi internetten yeni KHK yayımlandı mı, ihraç listesi belli oldu mu sorularını ararken yeni ve son KHK ile ilgili yeni bir haber geldi. Çıkacak KHK ile ilgili son durumu açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, yeni KHK ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'Uzadı biraz' dedi.

Yeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor." dedi. "Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim." karşılığını verdi.

YENİ KHK NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz." diye konuştu. Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri." ifadesini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
KHK Resmi Gazete binali yıldırım ihraç

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bugün halkına zulmedenlerin ahireti de berbat olsun. Bugünlerin acısını sırat köprüsünden geçerken çeksin.
YANİ DAYISI OLANLARI AYIRIP KİMSESİ OLMAYANLARI İHRAÇ EDECEĞİZ ONU MU ANLAYALIM BURADAN
inş. sizin ömrünüz bu iş kadar uzamaz
torpilliler listeden cikarildigi icin uzamistir
Suçsuzların vebalini kim ödeyecek...
Fettoş şakirtleri basmış burayı
Ey millet, şu curuhu sefil parmakların en azından bir kısmını meclise göndermemeliydin ki, bir ortalığı görseydik, görünmeden kaçmak isteyenlerin, kaçarken yakalanmalarını görseydik, fena mı olurdu?
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