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Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:41 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz'da sona erecek. OHAL dönemi yeni ve en son KHK yayınlandı. 700 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatında, TSK'dan, akademik personel ve kadrolardan, üniversitelerden ve pek çok kamu kuruluşundan on bine yakın personel ihraç edildi. İşte yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim listesi ve hangi kurumdan kaç kişinin ihraç edildiğine dair detaylar.

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

OHAL kapsamında son KHK çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 700 sayılı KHK kapsamında TSK ve Emniyet'ten kamu personeli ihraç edildi. Biraz sonra ayrıntılar haberimizde olacak. Resmi Gazete'nin internet sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÖSS sonuçlarını heyecanla beklemek gibi, acayip keyifli ????????????
maalesef bunlar iyi günlerimiz gibi görünüyor. padişahlık rejimi geri döndü. kendi kendimize cahiller ordusu sayesinde maalesef diktatör yetiştirdik...
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