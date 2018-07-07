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Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 02:58 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz'da sona erecek. OHAL dönemi yeni ve en son KHK yayınlandı. 700 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatında, TSK'dan, akademik personel ve kadrolardan, üniversitelerden ve pek çok kamu kuruluşundan on bine yakın personel ihraç edildi.

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim listesi ve hangi kurumdan kaç kişinin ihraç edildiğine dair detaylar....

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

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