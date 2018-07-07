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Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:08 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz'da sona erecek. OHAL dönemi yeni ve en son KHK yayınlandı. 701 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatından, TSK'dan, akademik personel ve kadrolardan, üniversitelerden ve pek çok kamu kuruluşundan on bine yakın personel ihraç edildi. İşte yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim listesi ve hangi kurumdan kaç kişinin ihraç edildiğine dair detaylar KHK yayınlanınca haberimizde olacak.

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Resmi Gazete'de dün gece yayımlanacağı açıklanan ancak ertelenen, OHAL döneminin son ihraç ve işe dönüşlerini kapsayan yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Yeni ve son KHK'da 10 bine yakın kamu personeli ihraç edildi.

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