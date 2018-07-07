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Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı uyum sistemine ilişkin ikinci KHK da Resmi Gazete'de yayımlandı. 218 maddelik KHK ile, yüzlerce kanun maddesinde değişiklik yapıldı. Kanunlardaki "Başbakan" ve "Bakanlar Kurulu" ifadeleri değiştirildi.

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan 700 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BAKANLAR KURULU YETKİLERİ CUMHURBAŞKANI'NA DEVREDİLDİ

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddesi bulunan 700 sayıulı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

"BAŞBAKANLIK" İBARELERİ KALDIRILDI

Yeni KHK ile bazı kanunlarda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu", "Hükümet" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda da "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri yerine "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" ibaresi getirildi.

Yine bazı düzenlemelerdeki "nizamname", "tüzük" ibareleri "yönetmelik" olarak, "kararname" ibareleri ise "karar" olarak değiştirildi.

KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı'nın and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

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İŞTE 700 SAYILI KHK

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KHK Resmi Gazete 700 sayılı khk

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