Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan 700 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddesi bulunan 700 sayıulı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.
Yeni KHK ile bazı kanunlarda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu", "Hükümet" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda da "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri yerine "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" ibaresi getirildi.
Yine bazı düzenlemelerdeki "nizamname", "tüzük" ibareleri "yönetmelik" olarak, "kararname" ibareleri ise "karar" olarak değiştirildi.
KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı'nın and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.
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