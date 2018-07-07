Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

OHAL kapsamında son KHK çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK kapsamında TSK ve Emniyet'ten kamu personeli ihraç edildi. Biraz sonra ayrıntılar haberimizde olacak. Resmi Gazete'nin internet sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.
Ayrıntılar gelecek...
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