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Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:14 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında gerginlik yaşandı. Suriye bayrağı açmak isteyen mülteciler ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir'de kutlamaların adresi İsmet İnönü Caddesi oldu. Burada toplanan kalabalık, şarkılarla yeni yıla girmeyi bekledi. Bu sırada bir grup tarafından Suriye bayrağının açılmak istenmesi üzerine, diğer bir grup duruma müdahale etti.

Bayrağın açılması engellenirken, polis duruma müdahale etti.

SLOGANLAR ATILDI

Tarafları ayıran polis ekipleri, olayın büyümesini engelledi. Ardından bayrağın açılmak istendiği noktada bir kaç kişi kalabalığa hitap ederek, "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yeni yıla girerken alandaki kalabalık 10'dan geriye doğru sayarken, hemen sonrasında İstiklal Marşı okundu. Sonrasında caddede bulunan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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