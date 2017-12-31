Yeni yıl mesajları 2018 resimli - Sevdikleriniz için en özel, en güzel yeni yıl kutlama mesajları

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 20:15 |6 saat önce

Yeni yıl mesajları, bugün internette en çok aranılanı olmaya devam ediyor. Yeni bir yıla girmeninin heyecanını sevdiklerimizle paylaşmak için yeni yıl mesajı göndermek isteriz. Bu yüzden Google'da yeni yıl mesajları araması yapıyoruz. Mynet.com olarak sizlere özenle seçilmiş yeni yıl mesajları listesi hazırladık. Siz de haberimizde resimli yeni yıl mesajları 2018, yazılı yeni yıl mesajları içinde seçtiklerinizi gönderebilirsiniz. İşte en güzel yeni yıl mesajları 2018 resimli...

Yeni yıl mesajları ile yeni yılın heyecanını, yeni yıla umutlarınızı ve sevdikleriniz için dileklerinizi dile getirebilirsiniz. 2018'e girmemize az bir zaman kaldı. Google'da aradığımız yeni yıl mesajarı için sizlere özel bir liste hazırladık. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel yeni yıl mesajları sayfamızda yer alıyor. Titizlikle seçilmiş birbirinden güzel Yılbaşı Mesajları ve Yeni Yıl Mesajları 2018 içinden siz de sevdiklerinize, dost ve akrabanıza göndermek istemez misiniz? İşte en güzel yeni yıl mesajları, 2018 yılbaşı mesajları, resimli yeni yıl mesajları… YENİ YIL MESAJLARI 2018 ♥ Yine bir yıl başı yaklaşıyor bu yıl başı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum. ♥ Aşkı en güzel yaşayan seneleri devirmiş ananem ve dedem. Siz hep bana en güzel örnek oldunuz. Yeni yılda da Allah size güzel ömürler versin. Yeni yılımız kutlu olsun. ♥ Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

♥ Bu dünyada mutlu olan insanlar; ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlardır. Nice mutlu yıllar sana yakışacaktır.. ♥ Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim... ♥ Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıIarı açar .. Yeni yılda sevgi doIu günIer diIerim.. Mutlu yıllar. ♥ Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle. ♥ Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar... ♥ Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun. 2018 Yılı Sana ve Ailene Mutluluklar Getirsin. ♥ 2018 yılbaşı gecesinde bütün umutlarınız ve hayallerinizin gerçek olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım... ♥ Hüzünlerimizin silineceği,ümitlerinizin hiç bitmeyeceği sağlık,mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle.. Daha iyi yıllara, hep birlikte elele.. ♥ Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu bana siz öğrettiniz. İyi ki varsınız annecim ve babacım. Sizi çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelere….

♥ Yüreğinizdeki acılar, sıkıntılar uzun süreli ve taşıyamayacağınız kadar kalıcı ve ağır olmasın. ♥ Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! ♥ İşleriniz ve eğitimlerinizdeki beklentileriniz gerçekleşsin. Çok isteyen para bulsun.Bekarlara sevgili, eş bulunsun. Sevgiler karşılasın sizi, kötülükler uzak kalsın. Ama en önemlisi Dünya'mız için barış, refah ve huzur olsun. ♥ Görüyorum. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine vakit ayıracaksın. Not: Gönderen patronun, kovuldun..............Mutlu Yıllar. ♥ Bu yeni yılda hayalini kurduğumuz birçok şey var yine.İsteklerimiz,umutlarımız, Mutluluklar sağanak sağanak yağsın üzerimize, Yeni yılımız kutlu olsun. ♥ Sevginin adı önemli değil, İster aşk olsun ister arkadaşlık. Yeni yılda sev, sevil. Sevgiyi yüreğinde doyasıya hisset. Mutlu yıllar. ♥ Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2018 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. İyi yıllar dileğiyle ..

♥ Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim.. ♥ Yine yeni bir yıl var kapımızda. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler! ♥ Seninle geçirdiğimiz her yıl ömrüme ömür katan en güzel senelerdi. Yanında zamanın durduğu karımla daha nice senelere. Yeni yılımız kutlu olsun karıcım… ♥ Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu yıllar! ♥ Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! ♥ Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…. ♥ 2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2017 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.. ♥ İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

♥ En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2018 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara.. ♥ Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2018 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim.. ♥ Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle, Mutlu Yıllar. ♥ Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle, Mutlu Seneler. ♥ 2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin. ♥ Karayollarında değil, senin kollarında öleyim… Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!

♥ Bugün Dertleri Bir yana Bırakın, Bugün Gözyaşlarını Unutun, Bugün Daha Mutlu Yarınlar için İnadına Hayata GülümSeyin, 2018 Yılınız Kutlu Olsun... ♥ Yaşamın kaynağı sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllar! ♥ Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! ♥ Bitirdiğimiz yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım Yeni Yıl size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu Seneler. ♥ Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni dilerim. ♥ Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...

♥ Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum sevgilim. Birlikte nice yeni yıllara. ♥ Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. ♥ Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar… ♥ Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar! ♥ Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar! ♥ Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun. ♥ Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar. ♥ yılbaşı mesajlarıAnneciğim, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

♥ Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar. ♥ Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun. ♥ Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler. ♥ Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım. 2018 YILBAŞI MESAJLARI ♥ Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar, mutlu yıllar. ♥ Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar! ♥ Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

♥ Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle. ♥ Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar! ♥ Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım. ♥ En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar. ♥ Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle. ♥ Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

♥ Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… ♥ Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun. ♥ Her yeni yıl bir başka güzel. 2018 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun. ♥ Teyze anne yarısıdır derler ya sen bana anne gibi oldun. Her yıl biraz daha yaşlansan da ilk günkü gibi en yakın arkadaşım gibi genç ruhunla her zaman duygularıma eşlik ettin. Bir anne kadar yakın bir arkadaş gibi dert ortağı oldun bana.İyi ki varsın teyzeciğim. Yeni yılda da arkadaşım olman dileği ile.. ♥ Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. ♥ Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2018 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar. ♥ 2018 Yılının En Güzel Saatleri Sizlerle Olsun, Tek Derdiniz Mutluluk Olsun...

♥ Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara.. ♥ Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de? ♥ En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar.. ♥ YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!! ♥ Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar… ♥ 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler! ♥ Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır.Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

♥ Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. 2018 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle.. ♥ DOSTLUK, Günah olmayacak kadar masum Köle olmayacak kadar özgür Unutulmayacak kadar derin ve Tek başına yaşanmayacak kadar zorsa BIRLIKTE NICE YILLARA... ♥ Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. ♥ Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım. ♥ Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. ♥ Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!