Yeni yıla Galata Köprüsü'nde böyle girdiler

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-2018 yılına Galata Köprüsü'nde girmek isteyenler saatler 00.00'ı gösterdiğinde köprü üzerinde şampanya patlatıp havai fişek gösterilerini izledi.

Yılbaşını Haliç manzarası eşliğinde kutlamak isteyenler Galata Köprüsü'ne geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Vatandaşlar köprü üzerinde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayanlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

(FOTOĞRAF)