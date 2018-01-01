Yeni yıla köprü üzerinde girdiler

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi. Köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'
2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade