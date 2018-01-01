Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.
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