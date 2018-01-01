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Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Siirt Devlet Hastanesinde Çayan ve Yakup Ay çiftçinin 2'nci çocuğu, saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah uzun saglıklı bereketli bir ömür nasip etsin inşallah
olmaz ama 00:00 da dünyaya gelmesi gerekirdi
MAŞALLAH hayırlı evlat İNŞALLAH
Avustralya’dan başlayıp her ülkeyi kontrol ettiniz mi de yeni yılın ilk bebeğinin Türkiye’den olduğunu iddia ediyorsunuz?
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