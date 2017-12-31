Yeni yılınız kutlu olsun! Bu gece birbirinden eğlenceli programlarla 2018'e gireceksiniz...

Son Güncelleme 13 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 15:37 |13 saat önce

2018'e az bir zaman kala, evde yılbaşını geçirenlerin en merak ettiği konu, yılbaşı gecesi televizyon programlarının içeriği oldu. Sizler için haberimizde 'yılbaşı gecesi televizyon programlarında ne var?' sorusunu cevapladık. Ve Mynet olarak, yeni yılın dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini umuyor, 2018 yılında sizlere hep daha güzel haberler verebilmeyi diliyoruz.... İyi yıllar!

2018'e doğru geri sayım başladı! Yılbaşını evinde geçirmek isteyenler için televizyon kanalları adeta yarışa geçti. Eğlenceli ve renkli programlara ev sahipliği yapacak olan televizyon kanallarında yılbaşı için neredeyse yok yok! Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanan televizyon programları yılbaşı gecesinde şenlik yaşatacak. Peki 2018 yılbaşı televizyon programlarında Show TV, TV8, ATV, KANAL D, FOX ve TRT 1 ekranlarında hangi programlar olacak? 31 Aralık televizyon programında kimler var? İşte yanıtı... 31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D ekranlarında Huysuz Virjin yine herkesi kahkahalara boğacak. Show TV’de Evrim Akın’ın yayınladığı Çocuktan Al Haberi programı ünlüler bölümü ile ekrana gelecek. O Ses Türkiye 31 Aralık yılbaşı gecesi konukları ise güne damga vuracak! İşte 31 Aralık gecesi televizyonların yılbaşı özel programlarının yayın akışı: HUYSUZ’LA YILBAŞI ÖZEL Yeni yıla tüm coşkusuyla yine Kanal D'de giriliyor! Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak! Huysuz'la Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar gecesi 23.45'te Kanal D'de!

Saat 23.45’te start alacak “Huysuz’la Yılbaşı Özel” programına Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Muazzez Abacı, Ferman Akgül, Ziynet Sali, Cem Belevi, Ece Seçkin, Kubat, Funda Arar ve Rubato konuk olacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. ÇOCUKTAN AL HABERİ YILBAŞI ÖZEL Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümüyle herkesi kahkaha krizine sokmaya hazırlanıyor. Çocuktan Al Haberi programında Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacak. Yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak. O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL “O Ses Türkiye” 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram’dan paylaştı. TV8’in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye’nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural sahneye çıkacak ünlü isimler olacak.