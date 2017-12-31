Yeni yılınız kutlu olsun! Bu gece birbirinden eğlenceli programlarla 2018'e gireceksiniz...

2018'e doğru geri sayım başladı! Yılbaşını evinde geçirmek isteyenler için televizyon kanalları adeta yarışa geçti. Eğlenceli ve renkli programlara ev sahipliği yapacak olan televizyon kanallarında yılbaşı için neredeyse yok yok!
Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanan televizyon programları yılbaşı gecesinde şenlik yaşatacak. Peki 2018 yılbaşı televizyon programlarında Show TV, TV8, ATV, KANAL D, FOX ve TRT 1 ekranlarında hangi programlar olacak? 31 Aralık televizyon programında kimler var? İşte yanıtı...
31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D ekranlarında Huysuz Virjin yine herkesi kahkahalara boğacak. Show TV’de Evrim Akın’ın yayınladığı Çocuktan Al Haberi programı ünlüler bölümü ile ekrana gelecek. O Ses Türkiye 31 Aralık yılbaşı gecesi konukları ise güne damga vuracak!
İşte 31 Aralık gecesi televizyonların yılbaşı özel programlarının yayın akışı:
HUYSUZ’LA YILBAŞI ÖZEL
Yeni yıla tüm coşkusuyla yine Kanal D'de giriliyor! Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak! Huysuz'la Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar gecesi 23.45'te Kanal D'de!
Saat 23.45’te start alacak “Huysuz’la Yılbaşı Özel” programına Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Muazzez Abacı, Ferman Akgül, Ziynet Sali, Cem Belevi, Ece Seçkin, Kubat, Funda Arar ve Rubato konuk olacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
ÇOCUKTAN AL HABERİ YILBAŞI ÖZEL
Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümüyle herkesi kahkaha krizine sokmaya hazırlanıyor.
Çocuktan Al Haberi programında Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacak.
Yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL
“O Ses Türkiye” 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram’dan paylaştı.
TV8’in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye’nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural sahneye çıkacak ünlü isimler olacak.
O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünün çekimleri de yapıldı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düetinden görüntüleri Instagram’da story olarak paylaştı. Yılmaz ve Vural, Kazım Koyuncu’nun Hayde isimli şarkısını seslendirdi. Ozan Güven ise Yıldız Tilbe ile eğlenceli bir düete imza attı.
GÜLDÜR GÜLDÜR 2018 (SHOW TV)
Saat 20.00’de ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü yılbaşı eğlencesini ikiye katlayacak. Saat 00:30'da başlayacak.
ATV
Kanal, 2018’e ‘Kim Milyoner Olmak İster?-Yılbaşı Özel’le merhaba diyor. Saat 20.00’den gece 01.00’e kadar sürecek.
Sunucu Murat Yıldırım’ın konukları arasında Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi isimler var.
31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
SHOW TV
20:00 - Güldür Güldür Show
22:00 - Yılbaşı Özel
00:30 - Klip Show 2018
01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri
KANAL D
20:00 - Çocuklar Duymasın
23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel
ATV
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
FOX TV
20:00 - Çalgı Çengi İkimiz
22:30 - Şevkat Yerimdar
STAR TV
21:30 - Sen Sağ Ben Selamet
23:00 - Yılbaşı Gazinosu
TRT 1
21:45 - Aslan Ailem
TV8
20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı
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