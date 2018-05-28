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Yeni Zelanda 150 bin sığırı itlaf edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Mycoplasma bovis adlı zararlı bakterinin yok edilmesi için 150 bin büyükbaş hayvanın itlaf edilmesine karar verildi

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda, besi hayvanlarında hastalığa yol açan zararlı bir bakterinin yayılmasını önlemek üzere 150 bin sığırı itlaf edeceğini açıkladı.

Hükümet ve endüstri temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, Mycoplasma bovis adlı bakteri ile mücadele için bakterinin etkilediği 150 bin büyükbaş hayvanın itlaf edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Yetkililer, yüz milyonlarca dolar zarara yol açması beklenen planın başarılı olması halinde, Yeni Zelanda'nın söz konusu zararlı bakteriyi tamamen ortadan kaldırmayı başaran ilk ülke olacağını belirtti.

Hayvancılık, Yeni Zelanda ekonomisi için kritik önemde. Ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki yalıtılmış coğrafi konumu, dünyanın başka bölgelerinde hayvan sürülerini etkileyen salgın hastalıklardan korunmasını sağlıyordu.

Mycoplasma bovis bakteresi, ülkede ilk kez geçen yıl temmuzda keşfedilmişti. Avrupa ve Amerika'da yaygın görülen bakteri hayvanlarda meme iltihabı, zatürre, kireçlenme ve başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Hastalık gıda güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmasa da çiftliklerde verimlilik kaybına sebep oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri Hayvancılık itlaf Mycoplasma bovis Sığır Yeni Zelanda

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