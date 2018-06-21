Yeni Zelanda Başbakanı Ardern doğum için hastanede

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in doğum için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, hamileliğinin 9. ayındaki Ardern'in doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.
Doğumun sağlıklı gerçekleşmesi halinde Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider olacak.
Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.
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