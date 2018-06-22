Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in doğum yapması

WELLINGTON (AA) - Dün bir kız çocuğu dünyaya getiren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in doğum sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Başbakan Ardern, doğum sonrasında kişisel Instagram hesabından bebeğinin babası ve doğumuna katılan hemşire ile olan fotoğraflarını paylaştı. Ardern, fotoğraflara düştüğü notta 44,5 santimetre uzunluğunda ve 3,3 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Doğumu gerçekleştiren Auckland Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Ardern, bebeğin adına henüz karar vermediklerini kaydetti.
Doğumun ardından 6 hafta izne çıkacak olan Adern'in yerine başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters yürütecek. Vekil başbakan bu süre içinde ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'in görüşüne başvuracak.
Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan olmuştu. Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.
Ardern'in bebeğinin doğum tarihi olan 21 Haziran, Benazir Butto'nun da doğum günüydü. Butto, 2007 yılında Ravalpindi'de seçim mitingi sırasında uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Eski Milletvekili Nurettin Yılmaz hayatını kaybetti
Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum