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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in kızı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kız çocuğu dünyaya getirdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesinde kontrol altına alınan Başbakan Ardern'in bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.

Jacinda Ardern'in doğumun ardından 6 haftalık izine çıkacağı, bu sürede başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceği ancak ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'nin onayının alınacağı belirtildi.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu. Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.

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