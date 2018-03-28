Yeni Zelanda'da drone tehlikesi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Hava Yolları (Air New Zealand), Tokyo-Auckland seferini yapan bir yolcu uçağına inişi sırasında 5 metre kadar yaklaşan insansız hava aracının 278 yolcu ve mürettebatı riske attığını duyurdu.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Hava Yolları yöneticisi David Morgan, Japonya'nın başkenti Tokyo'dan havalanan ve Auckland havalimanına iniş yapan NZ92 sefer sayılı yolcu uçağına 5 metre kadar yaklaşan drone'un 278 yolcu ve mürettebatı riske attığını söyledi.

Pilotların manevra yapma imkanı olmayan bir noktada insansız hava aracını fark ettiklerini ve uçağın motoru tarafından yutulacak drone'un ciddi bir risk oluşturacağını belirten Morgan, "NZ92, pazar günü ciddi bir olaydan sadece birkaç metre uzaktaydı. Pilotlar uçağı, kaçış manevrasının mümkün olmadığı bir noktada gördü." dedi.

Morgan, ülkedeki havaalanlarının yakınlarında pervasızca uçan insansız hava araçlarının hayati tehlikeler oluşturduğuna dikkati çekerek, bu tür drone kullanıcılarına hapis cezası dahil daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.