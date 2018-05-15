Yeni Zelanda'dan İsrail'e kınama

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda, İsrail güvenlik güçlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre Başbakan Jacinda Ardern, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşanan şiddeti kınadıklarını açıkladı.
Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının hükümet adına doğrudan Yeni Zelanda'daki İsrail büyükelçisine endişelerini aktardığını belirten Ardern, "Her ülkenin kendi sınırlarını korumaya hakkı var ancak bu, tek taraflı yaşam kaybının olduğu kahredici bir durum. Meydana gelen şiddeti kınıyoruz." dedi.
ABD yönetimi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığında bunun bölgedeki barış çabalarını engelleyeceği uyarısında bulunduklarını hatırlatan Ardern, "ABD'nin, temsilciliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıkladığında bunun kesinlikle barışa yakınlaştıracağını düşünmedik ve bunda da haklı çıktık, Gazze sınırındaki protestoların sonuçlarının kahredici olduğunu gördük." diye konuştu.
Öte yandan, Ardern hükümetini dışarıdan destekleyen Yeni Zelanda Yeşiller Partisinin lideri Marama Davidson da saldırıları sert sözlerle eleştirerek İsrail silahlı kuvvetlerinin 50'den fazla sivili öldürmekten sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.
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