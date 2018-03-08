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Yeni Zelanda'dan Tonga'ya afet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Başbakan Ardern, Gita Kasırgası'nın etkilediği Tonga'ya 10 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıkladı

MELBOURNE (AA) - Gita Kasırgası'nın etkili olduğu Tonga'yı ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bu ülkeye 10 milyon dolar yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Pasifik ülkesi Tonga'da temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı hasar yüzünden hala çok sayıda yerleşim bölgesine elektrik verilemediğini ve okullarda malzeme yetersizliği olduğunu belirtti.

Hükümet olarak kasırganın etkilerini azaltmak için Tonga'ya 10 milyon dolar yardımda bulunacaklarını aktaran Ardern, "Yardım paketimiz Tonga hükümetinin yeniden yapılanma planlarını destekleme, elektrik şebekelerinin onarımını sağlama ve çocukların okula devam etmesi çalışmalarında kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Gita Kasırgası'nın ülkede 19 ilkokul ve 10 orta dereceli okula büyük hasara neden olduğunu kaydeden Ardern, Tongalı öğrencilerin eğitimlerinde daha fazla aksama yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

Ardern, "Yeni Zelanda, doğal afetler sırasında Pasifik komşularımızın yanında durmakta kararlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Pasifik'teki Vanuatu, Samoa, Fiji, Niue, Yeni Kaledonya gibi ülkelerin yanı sıra özellikle Tonga'da 3-22 Şubat tarihlerinde etkili olan Gita Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 35 milyon dolarlık hasar meydana gelmişti.

Yaklaşık 2 bin evin hasar gördüğü ve binlerce kişinin geçici barınaklarda yaşadığı Tonga'da halen birçok kente elektrik verilemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gita kasırgası Tonga yardım Yeni Zelanda

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