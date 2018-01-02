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Yeni Zelandalı turistin mağduriyetini zabıta giderdi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Fatih'te gittiği bir eğlence mekanında 420 TL'lik nakit ödeme yapmasına rağmen, kredi kartından 8 bin 500 lira çekilen Yeni Zelandalı turistin mağduriyeti, İstanbul zabıtasının müdahalesi sonucunda giderildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Turizm Zabıta Ekipleri, Yeni Zelanda uyruklu bir turistin mağduriyetine son verdi.

Alınan bilgiye göre, John Rapson isimli turist, Fatih ilçesinde gittiği bir eğlence mekanında 3 bardak içecek karşılığında 420 TL nakit ödemesine rağmen, kredi kartından da 8 bin 500 TL para çekildiğini fark etti.

Mekan sahibine durumu ileten fakat bir sonuç elde edemeyen Rapson, meydanda bulunan Zabıta Karakoluna müracaat ederek, durumunu beyan etti. Hiç parası kalmadığını ve mağdur duruma düştüğünü belirten Rapson, turizm zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, söz konusu adrese giderek iş yeri yetkilisi ile görüştü. Yoğunluktan dolayı yanlışlıkla fazla ücret alındığını kabul eden iş yeri sahibi, aldığı fazla parayı turiste iade etti.

Uzlaşma nedeniyle herhangi bir tutanağın tutulmadığı olay sonrası John Rapson, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

(AA)

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