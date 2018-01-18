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YENİAD'dan Sudan atılımı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Esmerer: - "Sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini, hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) üyeleri 21-26 Ocak'ta Sudan'da üst düzey temaslarda bulunacak.

YENİAD açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında harekete geçen dernek üyesi iş adamları Sudan'a çıkarma yapacak. 21-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek ziyarette üst düzey temaslarda bulunulacak ve Sudan'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda sağlanacak.

Sudan'da her yıl geleneksel olarak 21 Ocak'ta düzenlenen UluslararasıKhartum Fuarı'nın açılışına katılacak olan heyet, daha sonra Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Başbakan Sadık El Mehdi, Sudan Yatırım ve Sanayi Bakanları ile görüşme gerçekleştirecek.

Yapılan resmi görüşmelerin ardından, Hartum Ticaret Odası ve odaya bağlı firmalarla yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Sudan arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, sektörlerinde lider olan firmalarla gerçekleştirecekleri ziyarete büyük önem verdiklerini belirterek, "YENİAD olarak Sudan'la ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda alanında sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl aralık ayında Sudan'ı ziyaret etmiş, bu ziyarette Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirtmişti.

(AA)

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