"Yenibosna saldırısı" davasında mütalaa açıklandı

Tutuksuz sanık Barış Soytaş, mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Diğer tutuksuz sanık Serdar Gün ise mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Felek Gün, mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmediğini ve sağlık sorunlarının bulunduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem, Felek ve Mazlum Gün, başka suçtan tutuklu sanık Savaş Gün, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yenibosna'daki terör saldırısını gerçekleştirdiği belirlenen sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün, devletin birliğini bozmaya elverişli vahamet arz eden bombalı saldırı eylemini olay üzerinde ortak hakimiyet kurarak gerçekleştirdikleri belirtilerek, eylemde kullanılan 34 N 8221 plakalı motosikletin sanık Mazlum Gün tarafından temin edildiği ve sanık Ekrem Gün'e verildiği anlatıldı. Mütalaada, bu suretle sanık Mazlum Gün'ün "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işlediği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mazlum Gün'ün ise adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanık Mazlum Gün'e yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola giderek imza atma şartı koydu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İdris Gültekin, celse arası sunduğu mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanık Mazlum Gün'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Motosikletin temininden sonra sanık Mazlum Gün'ün asılsız çalıntı ihbarında bulunması için tanık A.G.'i bilgilendirdiği ve bunun üzerine tanığın 155 ihbar hattını arayarak söz konusu motosikletin çalındığına dair ihbarda bulunduğu anlatılan mütalaada, olaydan sonra sanıklar Ekrem, Felek ve Serdar Gün'ün Aksaray ilinde aynı araç içinde yakalandıkları hatırlatıldı. Mütalaada, sanık Serdar Gün'ün bombalı saldırı eyleminde doğrudan iştirak ettiğine dair delillerin bulunduğu ve eylemi gerçekleştiren sanıklar Ekrem ve Felek Gün ile hareket ederek yakalanmamalarının temini için yardımda bulunduğu değerlendirildi.

Sanıkların, yakın akrabaları olan Ekrem Gün'ün terör örgütü PKK ile ilişkili olduğunu bilmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmayacağı belirtilen mütalaada, Ekrem Gün'ün üzerinden sahte kimlik kartı çıktığı, sanık Felek Gün'den ele geçirilen tabanca ve mermilerin 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğinde bulunduğu vurgulandı.

Sanık Barış Soytaş'ın motosikletin çalıntı olduğuna ilişkin asılsız ihbarda bulunarak suç uydurma fiilini işlediği, bu eylemi sanıklar Tarık Soytaş ve Savaş Soytaş'ın azmettirmesiyle yaptığı anlatılan mütalaada, sanıklar hakkında istenen ceza maddeleri tek tek sıralandı.