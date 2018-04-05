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YENİBOSNA'DA METROBÜS KUYRUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu.  İstanbul'da sabah erken saatlerde Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu.
İstanbul'da sabah erken saatlerde Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. Zincirlikuyu istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüsler peş peşe beklemek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:
-Metrobüs kuyrukları
-Detaylar

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