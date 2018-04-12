Yenice Belediye Başkanı Çaylı, GMİS’i ziyaret etti

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci’yi ziyaret etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere bölgenin sorunları üzerine görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel Başkan Demirci ve GMİS Yönetimini yaklaşık 2 yılda yapımı tamamlanan Yenice Belediyesi Ihlamur Terası’nın 14 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan açılışına davet etti.