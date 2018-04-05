Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

ZEKİ ÇAYLI KİMDİR? Zeki Çaylı, 27.01.1954 tarihinde Yenice Tır Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Devrek Lisesi’nde 1971 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu ( İnşaat Bölümü ) mezunudur. 1973-1975 yılları arasında Gümüşhane Kelkit İlçesinde Tapulama Teknisyeni olarak çalıştı. 1973 yılında evlendi. 1975-1977 yılları arasında askerliğini Denizli’de tamamladı. Askerlik dönüşü 1977-1979 yılları arasında Karabük Belediyesi Fen İşleri Topografı olarak çalıştı. 1979 yılında Yenice Belediyesi Fen İşleri’ne naklen atandı. 1977 yılında Yenice Hür-Genç Derneği Başkanlığı’nı yaptı.1980 yılında kapatılıncaya kadar bu görevi sürdürdü.

AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı. 2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve son iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nca AK Parti Genel Merkezi'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmadı.

Yenice Spor’da amatör lisanslı olarak futbol oynadı. Yenice Belediyesi’nde çalışırken 1989 yılında Çankırı Belediyesi’ne naklen atandı. Burada 2 yıl görev yaptı. Çankırı Belediyesi’nde çalışırken aynı zamanda Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdi. 1991 yılında tekrar Yenice Belediyesi’ne atandı. 1999 yılında emekli oldu. Bu görevde kaldığı sürece; Altınkaya İş Merkezi, Pazaryeri Kompleksi, Asfalt Şantiyesi, Mezbaha, Köprü, Menfez, İçme Suyu Projesi, asma köprüler, Yenice’nin asfaltlarının tamamı, parklar ve kısaca Yenice’de mevcut belediye sınırlarındaki halen hizmet ve kullanımdaki bütün icraatları yönetti.

20 Kasım 2001 tarihinde AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı’nı yaptı. 10 Mayıs 2003 de Yenice Belediye Başkanı Adayı oldu. Daha sonra tekrar ilçe teşkilatında görevler aldı. 29 Mart 2009 seçimleri için görevlerinden ayrılarak AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerinde % 47 oy alarak 3048 oyla Yenice Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Çaylı, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde % 57 oy alarak 3765 oyla 2 nci defa Yenice Belediye Başkanlığına 2 kez seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

DHA