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Yenice ormanları havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük blok ormanları olan Yenice ormanları havadan görüntülendi - Bakanlık tarafından yapılan video çekimlerinde, sabahları ormanları kaplayan sis, güneye bakan yamaçlarındaki sandal ve çam ağaçları, kuzey tarafındaki sarı-beyaz ıhlamur ağaçları ve derelerin oluşturduğu manzara gözler önüne serildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük blok ormanları olan Yenice ormanları havadan görüntülendi.

Bakanlık tarafından yapılan video çekimlerinde, sabahları ormanları kaplayan sis, güneye bakan yamaçlarındaki sandal ve çam ağaçları, kuzey tarafındaki sarı-beyaz ıhlamur ağaçları ve derelerin oluşturduğu manzara gözler önüne serildi.

Tropik bölgeler dışında dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan anıtsal ağaçları, yemyeşil vadileri, yükseklikleri 2 bin metrelere ulaşan dağları, derin kanyonları, çağıltılı dereleri, şelaleleri, yaban hayatı ve değişik bitki çeşitliliğiyle Yenice ormanları, farklı aktiviteler için gerçek bir ekoturizm merkezi konumunda bulunuyor.

Yenice ormanlarında anıt ağaçların bulunduğu Arboretum Alanı ormanın en değerli hazineleri arasında.

Tabiat Anıtı olarak tescil edilen ve koruma altına alınan nadir ağaçlarıyla Yenice ormanları, bir açık hava müzesi konumunda.

Ormanlar, GPS koordinatları alınan orman yolları, patikaları ve alternatif güzergahlarla birlikte 396 kilometreye ulaşan, tam 21 yürüyüş rotasına sahip.

Alanda, günübirlik veya kamplı yürüyüş güzergahları ile bisiklet rotaları dışında, kanyoning, kaya tırmanışı, kuş gözlemi, foto safari, botanik yürüyüşleri, rafting ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler de yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
orman ve su işleri bakanlığı Yenice ormanları

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