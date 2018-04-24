Yenice’de “Eğitim ile Engelsiz Yarınlar Projesi” şenliği

Karabük’ün Yenice İlçesinde Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Koruma Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan “Eğitim ile Engelsiz Yarınlar Projesi” kapsamında piknik ve şenlik düzenlenecek.
25 Nisan 2018 Çarşamba günü Şirinköy Ortaokulunda yapılacak olan şenliğe, engelli bireylerin sosyalleşmesine yönelik düzenlenecek olan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 5-18 yaş arası engelli bireyler ve aileleri katılacak.
Yenice genelinde geniş katılımla düzenlenecek olan şenlik etkinliğine; çocukları eğlendirmek için palyaço, pamuk şeker, patlamış mısır, maskot, ikramlar, macun şeker şenlik alanına getirilecek. Şenlik 26 Nisan 2018 Perşembe günü Ülkü Ortaokulu bahçesinde yapılacak.
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