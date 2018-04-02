Yenice’de ilk köy hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy köyünde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile 1953 Yenice depreminde hayatını kaybedenler için geleneksel köy hayrı düzenlendi.

Yenice ilçesine bağlı Davutköy köyü Camiinde 18 Mart Çanakkale şehitleri ile 18 Mart 1953 yılında Yenice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için köy imam hatibi Mürsel Sargın Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Topluca kılınan öğle namazının ardından köy meydanında toplanan 5 bin kişiye keşkek, nohut ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı Zeki Özel, “50 kazan yöresel keşkeği köylülerle birlikte imece usulü hazırladık. Hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim” dedi.

Geleneksel köy hayrına Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Şahin, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem,İlçe Özel İdare Müdürü Musa İnal, Ak Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP Yenice İlçe Başkanı Recai Ertan, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç ve Salih Duran, Bağımsız Yenice İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan ile çevre köy halkları katıldı.