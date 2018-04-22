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Yenice’de mahalle hayrı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Eski Yenice Mahallesi’nde hayır yemeği düzenlendi.Eski Yenice Mahallesi halkının katkıları ile her yıl düzenlenen geleneksel yemek öncesi mahalle camisinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.

Yenice’de mahalle hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Eski Yenice Mahallesi’nde hayır yemeği düzenlendi.
Eski Yenice Mahallesi halkının katkıları ile her yıl düzenlenen geleneksel yemek öncesi mahalle camisinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Kılınan namazın ardından 3 bin kişiye 1 ton dana etinden hazırlanan tas kebabı, pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi. Hayır yemeğine Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Eski Yenice Mahalle Muhtarı Şaban Yiğit, "Mahalle halkımızca düzenlenen hayır yemeğine katılan bütün misafirlere teşekkür ederim" dedi.

Yenice’de mahalle hayrı yapıldı

Yenice’de mahalle hayrı yapıldı

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