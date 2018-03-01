Yeniceli askerden HES tepkisi

TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından temizlemek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede görevli bulunan Yeniceli bir asker, anlamlı bir mesajı çok dikkat çeken bir yöntemle gönderdi.

Bölgede görevli Yeniceli asker, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen ve büyük tepki çeken Yenice’de Şeker Kanyonu üzerine yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı, tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi. Bölgede terör unsurlarının üzerine yağan mühimmatlardan birinin üzerine “Biz Afrin’i Siz Şeker Kanyonunu Savunun” yazan asker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada devlet büyüklerinden bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

HES’e karşı başlattıkları mücadelede Afrin’de görevli Yeniceli askerin kendilerine verdiği desteği tüm kesimden beklediklerini kaydeden Yenice Gençlik Platformu başkanı Tahsin Karaarslan ise “Afrin’de görevli askerimizin bu mesajını iyi anlamak ve duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda Şeker’e HES yapılması kararından dönülür.” şeklinde açıklama yaptı.