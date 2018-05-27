Yenici Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi'nce bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde, 500'e yakın pehlivan mücadele etti.
Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen organizasyonda, 13 kategoride 500'e yakın güreşçi er meydanına çıktı. İftardan sonra başlayan ve yağış altında gerçekleşen güreşlerde, Recep Kara başpehlivan oldu.
Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri ve güreş ağaları tarafından verildi.
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