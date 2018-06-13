HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- (yeniden) AYAZAĞA'DA FABRİKA YANGINI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA Sarıyer Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
Sarıyer Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
Ayazağa Cendere Yolu'nda bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Görüntü Dökümü;:
--------
-Yükselen dumanlar
-Yangından görüntüler

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeriMali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri
Erciyes, doluyla beyaza büründüErciyes, doluyla beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.