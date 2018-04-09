 - (YENİDEN)   BAĞCILAR'DA OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI 

- Yoldan geçen yolcu dolu otobüste yaşanan panik anları kameraya yansıdı
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU
Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.
OTOBÜSTE YAŞANAN PANİK ANI KAMERADA
Çatışma sırasında bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ekiplerinin çalışması
-Sokaktan detay
-Polislerin çalışması
-Yerde bulunan boş kovanlar
-Genel ve detaylar
Cep telefonu kamerasından
-Otobüsteki panik anı
09.04.2018 - 00.09 Haber Kodu : 180409002
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08.04.2018 - 22.42 Haber Kodu : 180408169
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